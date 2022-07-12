Иммунолог рассказал, угрожает ли России новый подвид коронавируса из Индии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что обнаруженный в Индии вариант коронавируса BA.2.75 может прийти в Россию.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за последние две недели число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 30%. Он уточнил, что в Европе и Америке распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии же был обнаружен подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.
"Появление нового варианта свидетельствует о том, что продолжается эволюция вируса. Ничего сверхудивительного здесь нет. И это не последний вариант, подвариант", – говорит Крючков.
По его словам, информации о BA.2.75 пока еще слишком мало. Поэтому рассуждать, насколько велика его патогенность, сложно. Но есть предположение, что симптомы заражения у этого варианта могут быть такими же, как и у BA.4 и BA.5.
"Понятно, что он более заразен, чем BA.2. Но сравнить его заразность с BA.4 и BA.5 пока невозможно, непонятно. Более ли это патогенный вариант – нет таких данных", – говорит специалист.
Одновременно с этим иммунолог предполагает, что если BA.2.75 будет хорошо распространяться, он может попасть и в Россию. "Пока он там наберет силу, распространится, поконкурирует с BA.4 и BA.5 – на это нужно время", – говорит он.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что вакцинацию от коронавируса по-прежнему необходимо делать раз в полгода, особенно это касается пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
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