COVID-19 может стать самой тяжелой сезонной ОРВИ через пару лет – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Через пару лет коронавирус может стать сезонным заболеванием. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за последние две недели число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 30%. Он уточнил, что в Европе и Америке распространяются варианты коронавируса BA.4 и BA.5. В Индии был обнаружен подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.
Крючков не исключает, что в течение пары лет могут появиться и другие штаммы коронавируса. Вероятнее всего, они будут более заразными, чем предыдущие. Эксперт считает, что по мере эволюции новые штаммы будут обходить поствакцинный коллективный иммунитет.
"Если следующая доминирующая, эволюционно более совершенная линия будет, например, потомком "Дельты", то она, скорее всего, будет более патогенная. Если продолжится эволюция по линии "Омикрона", то патогенность, наверное, повышаться не будет, она будет где-то на таком же уровне. Если еще что-то произойдет, например еще какая-то линия, то там патогенность, вероятнее всего, может вверх пойти", – говорит специалист.
Тем не менее эксперт полагает, что через пару лет пандемия COVID-19 может закончиться, а вирус станет сезонным заболеванием.
По его словам, сейчас грипп – номер один среди сезонных заболеваний по сложности течения. "Но, вероятно, пьедестал займет уже сезонный новый коронавирус", – отмечает иммунолог.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предрек новую вспышку коронавируса в России. По мнению специалиста, подъем заболеваемости может возникнуть во второй половине августа. Ухудшение эпидемиологической обстановки связано с появлением новых вариаций "Омикрона", считает врач.
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