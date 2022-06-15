Инфекционист заявил о появлении самого заразного варианта "Омикрон"-штамма

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Новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным. Об этом заявил главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.

"Преимущественно он локализуется в верхних дыхательных путях. Как и прежде, в группе риска находятся те, кто давно не вакцинировался", – приводит слова Позднякова MK.RU.

По мнению медика, этот вариант "Омикрона" вытеснят другие штаммы, однако само заболевание будет протекать легко.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал следующую волну заболеваемости COVID-19 в РФ этой осенью. По его словам, BA.4 имеет те же симптомы, что и классический штамм "Омикрон", однако он более заразен по сравнению с BA.2. Кроме того, эксперт отметил, что опасение вызывает то, что штамм "Омикрон" и его субварианты, возможно, не финальная стадия эволюции коронавируса.

