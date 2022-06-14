Иммунолог спрогнозировал следующую вспышку заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал следующую волну заболеваемости COVID-19 в РФ этой осенью.
Ранее сообщалось, что в России впервые был зафиксирован субвариант "Омикрон"-штамма BA.4. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сегодня в стране доминирует "Стелс-Омикрон" (BA.2), а также его субварианты.
По словам Крючкова, BA.4 имеет те же симптомы, что и классический штамм "Омикрон", однако он более заразен по сравнению с BA.2. "То есть он еще более легко распространяется и его сложнее сдержать", – предупреждает иммунолог.
Тем не менее летом новая волна заболеваемости вряд ли поднимется, считает эксперт. Свой прогноз он объяснил социальной динамикой: в этот период люди уезжают из городов. Кроме того, влияние на распространение инфекции оказывают высокая температура и инсоляция. Также "Омикрон"-штаммом и его субвариантами переболел значительный процент населения, что дает хороший коллективный иммунитет.
Кроме того, по словам специалиста, опасение вызывает то, что штамм "Омикрон" и его субварианты, возможно, не финальная стадия эволюции коронавируса. Если появится еще более патогенная мутация, то мир может ждать серьезная волна, говорит иммунолог.
"Скорее всего, за это время может появиться что-то другое, и если появится нечто более совершенное и еще более патогенное, то осенью будет серьезная волна. Если этого не произойдет, то тоже будет волна, но, скорее всего, она окажется меньше, чем "Дельта"- или "Омикрон"-волны, но все равно заметная", – рассуждает Крючков.
Новая волна коронавируса, которая может быть этой осенью, связана с наступлением более неблагоприятного сезона. Поэтому летом у россиян есть возможность заранее подготовиться к ней и пройти вакцинацию или ревакцинацию. В особенности это касается людей из группы риска, подчеркнул эксперт.
"Для тех, у кого кого есть хронические заболевания, пожилым людям это обязательно, потому что у них риски по осложненному течению и летальному исходу очень высокие. Если прошло шесть месяцев с момента предшествующей вакцинации или подтвержденного заболевания COVID-19, нужно ревакцинироваться или вакцинироваться. Это нужно делать вообще всем", – советует иммунолог.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.
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