Иммунолог спрогнозировал следующую вспышку заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал следующую волну заболеваемости COVID-19 в РФ этой осенью.

Ранее сообщалось, что в России впервые был зафиксирован субвариант "Омикрон"-штамма BA.4. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, сегодня в стране доминирует "Стелс-Омикрон" (BA.2), а также его субварианты.

По словам Крючкова, BA.4 имеет те же симптомы, что и классический штамм "Омикрон", однако он более заразен по сравнению с BA.2. "То есть он еще более легко распространяется и его сложнее сдержать", – предупреждает иммунолог.

Тем не менее летом новая волна заболеваемости вряд ли поднимется, считает эксперт. Свой прогноз он объяснил социальной динамикой: в этот период люди уезжают из городов. Кроме того, влияние на распространение инфекции оказывают высокая температура и инсоляция. Также "Омикрон"-штаммом и его субвариантами переболел значительный процент населения, что дает хороший коллективный иммунитет.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Что касается новой волны, то летом ее не будет. Но осенью это вполне возможно... Все вернутся в свои города, закончатся каникулы, отпуска, дневная температура и уровень инсоляции снизятся, в транспорте нагрузка дополнительная будет. Это все сыграет роль.

Кроме того, по словам специалиста, опасение вызывает то, что штамм "Омикрон" и его субварианты, возможно, не финальная стадия эволюции коронавируса. Если появится еще более патогенная мутация, то мир может ждать серьезная волна, говорит иммунолог.

"Скорее всего, за это время может появиться что-то другое, и если появится нечто более совершенное и еще более патогенное, то осенью будет серьезная волна. Если этого не произойдет, то тоже будет волна, но, скорее всего, она окажется меньше, чем "Дельта"- или "Омикрон"-волны, но все равно заметная", – рассуждает Крючков.

Новая волна коронавируса, которая может быть этой осенью, связана с наступлением более неблагоприятного сезона. Поэтому летом у россиян есть возможность заранее подготовиться к ней и пройти вакцинацию или ревакцинацию. В особенности это касается людей из группы риска, подчеркнул эксперт.

"Для тех, у кого кого есть хронические заболевания, пожилым людям это обязательно, потому что у них риски по осложненному течению и летальному исходу очень высокие. Если прошло шесть месяцев с момента предшествующей вакцинации или подтвержденного заболевания COVID-19, нужно ревакцинироваться или вакцинироваться. Это нужно делать вообще всем", – советует иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук У нас имеется прекрасный период – три летних месяца, чтобы подготовиться. Есть время и возможность это сделать, но мы не пользуемся, считаем, что все закончилось. Однако проблема остается и мы не должны путать более благоприятный период, который пока наблюдается, с полным завершением пандемии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

