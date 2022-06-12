В России впервые выявлен субвариант "Омикрон"-штамма BA.4 – эксперт Роспотребнадзора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России впервые выделили геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрон"-штамма BA.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, второй – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эксперт уточнил, что забор биоматериала датирован концом мая.

Хафизов отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант "Омикрона" BA.2 и его дочерние варианты.

"Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований. <...> Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы "Омикрона", – приводит его слова РИА Новости.

Сформированная в России хорошая иммунная прослойка не позволяет широко распространиться новым субвариантам "Омикрона", подчеркнул эксперт. По его словам, этому поспособствовала вакцинация, перенесенные ранее случаи заболевания коронавирусом и принятые противоэпидемические меры.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении смертности в стране. По его словам, этот показатель вернулся к допандемийному периоду. Глава Минздрава также отметил, что общий вектор развития медицины в России задает поставленная президентом Владимиром Путиным задача по достижению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

