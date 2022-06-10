В РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за неделю до 27,9%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился за неделю с 31,1 до 27,9%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.
Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 92 238 789 раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 87 875 913 раз.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что отказываться от коронавирусных ограничений пока рано. По его словам, история с COVID-19 уже на исходе, однако один-два "серьезных витка" еще могут быть.
В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю до 27,9%
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