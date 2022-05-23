Рост доли "Дельта-штамма" в РФ возможен по мере ослабления иммунитета к нему - Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Доля "Дельта-штамма" коронавируса в России может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать. Об этом ТАСС рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, пока плотность иммунитета в России достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся.

Ранее главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что необходимые эпидемиологические нормы в период вакцинации от коронавируса москвичей были достигнуты.

Специалист подчеркнула, что пандемия продемонстрировала необходимость обсуждения нового подхода к вакцинации.

До этого сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. По данным портала Стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от COVID-19 инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.

