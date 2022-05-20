В Роспотребнадзоре спрогнозировали начало новой волны COVID-19 осенью

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что COVID-19 стал приобретать черты сезонной инфекции.

"В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью", – сказала эксперт РИА Новости.

Пшеничная отметила, что осень является временем подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова признала, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться. Однако она пояснила, что сам вирус не уйдет.

В свою очередь, глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова заявила, что угроза новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, несмотря на общую стабилизацию ситуации.

