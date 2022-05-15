Вирусолог предупредил о риске новой пандемии с летальностью 50%

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В мире может наступить новая пандемия с летальностью около 50%, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам вирусолога, это произойдет, если птичий грипп получит мутацию, благодаря которой он сможет распространяться от человека к человеку. В настоящее время заражение происходит только от птиц. По мнению специалиста, новая мутация может как раз возникнуть именно в человеческом организме.

"Те вирусные частицы, которые выходят из клеток человека, немного неполноценные. Они не могут заразить клетки другого человека. Чтобы они приобрели такую возможность, надо чтобы в вирусе прошло несколько мутаций, изменилась его структура", – приводит слова Чумакова Ura.ru.

В то же время профессор заявил, что пока нельзя однозначно сказать, насколько быстро будет распространяться птичий грипп между людьми и насколько он будет заразный.

Ранее в китайской провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Заболевшим стал 4-летний мальчик из городского округа Чжумадянь. Первые симптомы, в том числе лихорадка, у ребенка появились 5 апреля, а спустя пять дней он попал в больницу из-за ухудшения состояния.

24 апреля проведенный анализ показал, что мальчик инфицирован птичьим гриппом H3N8. Перед появлением симптомов он контактировал с домашней птицей, кроме того, недалеко от места жительства встречались дикие утки.

В прошлом году в России и Китае зафиксировали по одному случаю заражения человека птичьим гриппом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в человеческую популяцию вирус перешел от птиц.

