В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

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Фото: depositphotos/Tong_Nawarit
В китайской провинции Хэнань зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Об этом со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщает РИА Новости.
Уточняется, что заболевшим является 4-летний мальчик, который проживает в городском округе Чжумадянь. Первые симптомы, в том числе лихорадка, у ребенка появились 5 апреля, а спустя пять дней он попал в больницу из-за ухудшения состояния.
24 апреля проведенный анализ показал, что мальчик инфицирован птичьим гриппом H3N8. Отмечается, что перед появлением симптомов он контактировал с домашней птицей, кроме того, недалеко от места жительства встречались дикие утки.
"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей" , – говорится в сообщении.
По данным госкомитета, вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, однако о случаях H3N8 у людей не сообщалось. Специалисты также добавили, что к ребенку в Китае вирус передался от птицы, и риск его крупномасштабного распространения оценивается как низкий.
В прошлом году в России и Китае зафиксировали по одному случаю заражения человека птичьим гриппом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в человеческую популяцию вирус перешел от птиц.
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