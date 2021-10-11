В России зафиксировали один случай заражения человека птичьим гриппом

Фото: ТАСС/EPA/LEGNAN KOULA
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с начала 2021 года в России и Китае зафиксировали по одному случаю заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году зафиксировано два случая перехода вируса гриппа птиц в человеческую популяцию. Такие примеры зарегистрированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения", – рассказала она.
Ранее сообщалось, что в научном центре "Вектор" исследуют возможность перехода опасных вирусов от животных к человеку и готовят вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа.
По словам замгендиректора по научной работе "Вектора" Александра Агафонова, субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70%.
В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом
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