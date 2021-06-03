Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

Фото: ТАСС/CTK Photo/David Tanecek

В 2021 году два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Она обратила внимание на необходимость извлечь уроки из пандемии коронавируса и подготовиться к будущим угрозам.

Глава ведомства рассказала, что один из вирусов, передавшихся людям от животных, описали специалисты российского центра "Вектор" в феврале – это вирус H5N8. Она подчеркнула, что вирус известен давно, однако прежде ему не удавалось преодолеть межвидовой барьер.

"Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами – H10N3, человек заболел птичьим гриппом", – сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что инкубационный период коронавируса равен двум неделям, при этом инфекцию отличает не самая высокая заразность. Ситуация с гриппом существенно отличается, так как у него инкубационный период составляет лишь несколько часов.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Цзянсу выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. В конце апреля 41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар, а спустя несколько дней из-за ухудшения самочувствия он обратился к врачу и был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние стабилизировалось.