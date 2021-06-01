В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса

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В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" оценили вероятность возникновения новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По мнению специалистов центра, "индийский" штамм не способен вызвать новую пандемию.

"При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы "индийский" штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии", – подтвердили в "Векторе".

Там отметили, что действующие в России санитарно-эпидемиологические меры эффективны против любых возникающих разновидностей коронавируса.

Ранее ученый из Сингапура Тео Ик Ин выразил мнение, что "индийский" штамм коронавируса может стать причиной ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире. Специалист обратил внимание на очень высокую скорость, с которой передается данный штамм.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о случаях заражения "индийским" штаммом коронавируса в РФ. По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта штамма коронавируса, один из которых имеет значимые мутации, однако в России его нет.