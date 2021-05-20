Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о случаях заражения "индийским" штаммом коронавируса в РФ.
По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта штамма коронавируса.
"Один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет", – заявила Попова в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что значимых рисков из-за "индийского" штамма в стране не предвидится.
Всего на территории нашей страны выявлено 10 случаев заражения "индийской" мутацией. Также Попова уточнила, что в РФ выявлено более 550 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса, а "южноафирканский" измеряется десятками случаев.
Кроме того, она рассказала, что российские тесты обнаруживают все варианты вируса.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо продолжать до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, по его словам, прививка должна войти в национальный календарь прививок.
Вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь прививок
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