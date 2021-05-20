Кабмин предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

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Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо продолжать до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, прививка должна войти в национальный календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, добровольная вакцинация от COVID-19 идет по поручению Владимира Путина.

"Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Он также добавил, что соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. Мишустин заверил, что у людей и дальше будет возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса.

"Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", – уточнил глава правительства.

Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19.

По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.