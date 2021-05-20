Кабмин предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо продолжать до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, прививка должна войти в национальный календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, добровольная вакцинация от COVID-19 идет по поручению Владимира Путина.
"Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок", – цитирует Мишустина РИА Новости.
Он также добавил, что соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. Мишустин заверил, что у людей и дальше будет возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса.
"Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", – уточнил глава правительства.
Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19.
По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: