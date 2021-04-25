Гинцбург назвал вероятную дату окончания пандемии коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Окончание пандемии коронавируса может наступить осенью, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом самым вероятным месяцем, по его мнению, является ноябрь.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на аналогичный вопрос, не назвала конкретного срока, но отметила, что о завершении пандемии стоит говорить тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет.

С таким мнением согласился и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, россиянам нужно пройти вакцинацию.

Ранее вирусолог рассказал, что в России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения.

