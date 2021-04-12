Вирусолог спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом к осени

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В России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения, рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

"К середине лета, я надеюсь, это будет не больше 4 тысячи случаев в сутки. А к концу лета, думаю, заболеваемость будет не больше тысячи случаев", – рассказал Зуев Агентству "Москва".

Специалист добавил, что осенью уровень заболеваемости будет зависеть от погодных условий.

"Осень характеризуется определенным изменением температурного режима и влажности. Поэтому все еще зависит от того, какая будет осень. Если она будет холодная и влажная – это будет одна ситуация. Если сухая и солнечная – другая", – пояснил вирусолог.

Также Зуев напомнил о необходимости соблюдать все меры безопасности. Это касается и тех, кто уже сделал прививку.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

Ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов. Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.