Попова исключила заражение британским штаммом перенесших COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса.
Тем не менее она указала, что окончательные выводы, в частности, в отношении британского варианта инфеции пока не сформулированы, ученые продолжают анализировать ситуацию.
"Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено", – сказала Попова в интервью ТАСС.
По ее словам, если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет.
"Есть страны, где уже 80 процентов всех выявляемых вирусов – это британский штамм, британский вариант. Но при этом какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет", – отметила она.
Попова также подчеркнула, что те, кто перенес распространенные в РФ варианты коронавируса, а также сделал прививку российскими вакцинами уже не заразятся британским штаммом.
Она добавила, что "те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский". "Также происходит по всем остальным штаммам", – пояснила она.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство видит риск распространения коронавируса среди людей старше 60-65 лет из-за отмены режима самоизоляции.
Попова резюмировала, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска заражения инфекцией.
Она также подчеркнула, что ношение масок в России обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице боле 50 человек.
Помимо прочего, Попова рассказала, что после вакцинации "Эпиваккороной" иммунитет вырабатывается на 40-42 день с момента первой прививки. Сегодня препаратом привито более 20 тысяч человек.
Никаких побочных реакций, кроме болезненности в месте укола, зафиксировано не было, а сама вакцина подходит для аллергиков и людей старшего возраста, заключила глава Роспотребнадзора.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что прививки от коронавируса с высокой долей вероятности станут регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.
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