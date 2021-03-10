Собянин рассказал о дальнейшем снятии ограничений в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной.

По его словам, большинство ранее действовавших ограничений в столице отменили в январе-феврале, а оставшиеся, скорее всего, можно будет отменить уже весной.

"Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше", – пояснил Собянин в интервью ТАСС.

Он уточнил, что принятие столичными властями решений об отмене действующих ограничений зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Мэр Москвы также рассказал, что управленческие решения в городе, которые раньше разрабатывались годами, в пандемию коронавируса стали приниматься за сутки.

"В марте 2020 года все изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка", – добавил Собянин.

Он резюмировал, что полученный за минувший год опыт пригодится после того, как "город перевернет нынешнюю страницу".

Кроме того, мэр отметил, что пандемия дала ему веру в людей, так как без понимания и поддержки москвичей власти не смогли бы справиться, а жертв и потерь было бы гораздо больше.

"Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, – обернулась трагедией потери близкого человека", – сказал Собянин.

Он заключил, что на борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с гораздо большей пользой. Тем не менее экономика города "восстанавливается достаточно быстро".

8 марта в Москве перестал действовать обязательный домашний режим для пожилых. Кроме того, были разблокированы транспортные карты москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.