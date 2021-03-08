Москва сохранит до конца 2021 года все временные ковидные корпуса – Ракова

11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Временные койки, которые были развернуты в Москве для лечения больных коронавирусом, останутся в готовности до конца 2021 года. Об этом RT заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всю созданную временную коечную мощность, которая показала свое эффективность во время второй волны, мы точно оставим до конца 2021 года, даже если у нас не будет ни одного ковидного больного", – подчеркнула вице-мэр.
Она отметила, что в настоящее время в городе создают постоянные резервные корпуса на случай повторения ситуации с коронавирусом.
Также Ракова подчеркнула, что власти города не исключают нового подъема заболеваемости инфекцией. Москва готова к любому сценарию развития событий, добавила заммэра.
При этом она выразила надежду, что рост заболевания не будет таким высоким, как ранее.
Сообщалось, что обязательный домашний режим для пожилых перестал действовать в Москве. Кроме того, транспортные карты москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями были разблокированы.
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