Обязательный домашний режим для пожилых отменяется в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обязательный домашний режим для пожилых перестал действовать в Москве. Кроме того, транспортные карты москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями были разблокированы.

О послаблениях ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснял, что ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. В частности, количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения коронавируса по другим показателям упал в 2–3 раза.

Градоначальник подчеркивал, что горожане старшего возраста по-прежнему остаются в группе риска. Собянин просил пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями учитывать этот фактор и не ездить в общественном транспорте без особой необходимости.

В феврале Собянин заявлял, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса. Мэр столицы также подчеркивал, что городские власти и структуры стали более подготовленными.