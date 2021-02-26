Москва преодолела самый страшный этап пандемии – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе, заявил Сергей Собянин в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".

Мэр подчеркнул, что и в настоящее время значительная часть жителей столицы находится в ограничениях по передвижению по городу.



Сергей Собянин мэр Москвы Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад.

Градоначальник выразил мнение, что, если бы в Москве не были приняты жесткие ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, жертв могло быть больше.

В ходе коллегии Собянин вручил благодарности группе сотрудников столичного Роспотребнадзора за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия москвичей.



Сергей Собянин мэр Москвы Вы можете гордиться, что вы своей работой, своим трудом спасли многих и многих москвичей. Я от имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас.

Ранее мэр отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Мэр поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.

Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.

