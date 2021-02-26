Москва преодолела самый страшный этап пандемии – Собянин

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе, заявил Сергей Собянин в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".
Мэр подчеркнул, что и в настоящее время значительная часть жителей столицы находится в ограничениях по передвижению по городу.
Градоначальник выразил мнение, что, если бы в Москве не были приняты жесткие ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, жертв могло быть больше.
В ходе коллегии Собянин вручил благодарности группе сотрудников столичного Роспотребнадзора за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия москвичей.
Ранее мэр отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Мэр поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.
Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.
"Это наш город": около 400 тыс москвичей сделали прививку от COVID-19
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