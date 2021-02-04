Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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18:32

Основные ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю – Собянин

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 могут снять в Москве к маю. Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Если тренд этот сохранится, то я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты", – сказал Собянин.

Мэр города также отметил, что построенные временные госпитали специально для пациентов с коронавирусом будут продолжать функционировать и дальше. Он добавил, что некоторые из таких больниц будут в дальнейшем работать как обычные инфекционные.

"Те госпитали временные, которые мы создали, мы не собираемся их ни разбирать, ни ликвидировать. Наоборот, они будут таким ядром, которое будет давать нам возможность мобильно и быстро реагировать на эту ситуацию", – сказал Собянин.

Ранее мэр города заявил, что в городе отмечается постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По его словам, в настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева также рассказывала, что в Москве и еще 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Она подчеркивала, что в целом в более чем 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.

Более 100 тыс жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19

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