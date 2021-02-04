Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается

18:17
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве показывает постоянное улучшение. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", – заявил мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24".
По словам градоначальника, несмотря на активное общение в новогодние праздники, ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику, и эта динамика сохраняется.
"И сегодня мы по уровню заболеваемости находимся где-то по сентябрьским показателям, в конце сентября – начала октября, и эти показатели улучшаются", – добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что двойной запас коечного фонда позволяет вернуть часть перепрофилированных на лечение коронавируса московских клиник в прежний формат работы. Он напомнил, что в Москве с 27 января были сняты ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Кроме того, предписание для работодателей о переводе 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.
До этого мэр выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.
В Москве выявили 2 095 новых случая коронавируса за сутки
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