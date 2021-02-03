Ракова заявила, что ежедневно в Москве госпитализируют менее 1 тыс пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в Москве госпитализируют менее одной тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
"Уже достаточно устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое последние недели колеблется от 1,5 тысячи до двух с небольшим, так и по госпитализированным. Мы последнюю неделю госпитализируем менее тысячи человек", – сказала Ракова.
Она добавила, что также было решено перевести 15 коронавирусных госпиталей на оказание плановой медицинской помощи. В частности, уже перепрофилированы научно-практический центр имени Логинова, городская больница имени Мухина, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница имени № 17 и другие. Для пациентов вновь будут доступны для плановой госпитализации 3,2 тысячи коек.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказывала, что в Москве и еще 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Она подчеркивала, что в целом в более чем 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также указывала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.
В Москве за сутки выявили 1 545 случаев заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: