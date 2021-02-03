Ракова заявила, что ежедневно в Москве госпитализируют менее 1 тыс пациентов с COVID-19

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что ежедневно в Москве госпитализируют менее одной тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

"Уже достаточно устойчивый тренд на снижение заболеваемости. Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое последние недели колеблется от 1,5 тысячи до двух с небольшим, так и по госпитализированным. Мы последнюю неделю госпитализируем менее тысячи человек", – сказала Ракова.

Она добавила, что также было решено перевести 15 коронавирусных госпиталей на оказание плановой медицинской помощи. В частности, уже перепрофилированы научно-практический центр имени Логинова, городская больница имени Мухина, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница имени № 17 и другие. Для пациентов вновь будут доступны для плановой госпитализации 3,2 тысячи коек.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказывала, что в Москве и еще 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Она подчеркивала, что в целом в более чем 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также указывала на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей стране. Эпидситуация, считает эксперт, постепенно стабилизируется.

