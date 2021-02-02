В Роспотребнадзоре заявили об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По заявлению специалиста, эпидситуация в стране начала стабилизироваться.

"Отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости", – подтвердила Пшеничная в беседе с ТАСС.

Эпидемиолог выразила мнение, что снижению заболеваемости способствовали соблюдение противоэпидемических мер, а также вакцинация населения. Кроме того, часть граждан приобрела иммунитет естественным путем, сообщила Пшеничная.

Специалист пояснила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 могут фиксироваться в конце зимы – начале весны. В этот период температура около нуля будет сопровождаться повышенной влажностью и слякотью.

"Такая погода создает наиболее благоприятные условия для циркуляции большинства ОРВИ, в том числе и сезонных коронавирусов. Но такого подъема, как раньше, скорее всего, мы уже не увидим", – заверила Пшеничная.

Ранее эпидемиолог предупредила, что Россия может не выйти на нулевую заболеваемость COVID-19. При этом предотвратить активную циркуляцию коронавируса поможет вакцинация.