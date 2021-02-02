Эпидемиолог предупредила, что Россия может не выйти на нулевую заболеваемость COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Россия может не выйти на нулевые показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС.
По мнению специалиста, нулевые показатели заболеваемости в стране не будут достигнуты в случае, если COVID-19 станет сезонной инфекцией.
"COVID-19 останется циркулировать уже на правах эндемичной сезонной инфекции, утратив свой пандемический потенциал, но и не исчезнув совсем", – заявила Пшеничная.
Она пояснила, что COVID-19 станет сезонным при условии, что у значительной части жителей РФ появятся антитела.
"Обычно ими (коронавирусами. – Прим. Ред.) переболевают в детстве, а у взрослых сохраняются антитела или иммунологическая память к ним, что приводит к легким случаям заболевания либо вообще бессимптомным случаям инфекции", – объяснила Пшеничная.
Эксперт подчеркнула, что предотвратить активную циркуляцию коронавируса также поможет вакцинация.
Ранее американские ученые выявили клетки, которые помогают человеческому иммунитету в борьбе с COVID-19. Удалось установить, что Т-клетки способны инициировать физиологический ответ на заражение коронавирусом.
За последние сутки в России выявили 17 648 новых случаев коронавируса. Из-них на Москву пришлось 2 037 случаев.
В Москве за сутки выявили 2 037 заразившихся коронавирусом
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