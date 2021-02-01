В России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 774 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 037 случаев, на Санкт-Петербург – 1 842, на Московскую область – 1 068, на Нижегородскую область – 468, на Воронежскую область – 373, на Ростовскую область – 372, на Свердловскую область – 348, на Красноярский край – 305, на Самарскую область – 305, на Вологодскую область – 285, на Пермский край – 284, на Челябинскую область – 280, на Хабаровский край – 273, на Иркутскую область – 261, на Саратовскую область – 243.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Магаданской области, Чеченской Республике – 0,2%.

За последние сутки подтверждено 437 смертей, за все время по стране умерли 73 619 человек. За минувшие 24 часа выписано по выздоровлении 18 169 человек, за все время по стране – 3 318 173.

Ранее врач рассказал, кому подойдет лечение плазмой переболевших коронавирусом. По его словам, в качестве кандидатов для трансфузии рассматриваются пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Речь идет о таком симптоме, как проявление легочного поражения в виде дыхательной недостаточности.