Врач рассказал, кому подойдет лечение плазмой переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Лечение коронавирусной инфекции при помощи переливания плазмы крови с антителами к вирусу подойдет людям с клиническими проявлениями поражения легких. Об этом заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в качестве кандидатов для трансфузии рассматриваются пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Речь идет о таких симптомах, как проявления легочного поражения в виде дыхательной недостаточности.

"Такое может быть либо на ранних сроках болезни, либо у пациентов с нарушением функции иммунной системы, например, страдающих заболеваниями крови, получающих химиотерапию по поводу онкологического заболевания", – уточнил Петриков. Он объяснил, что в данную категорию людей можно отнести заболевших со средней и с тяжелой формой.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского сказал, что решение о лечении с применением плазмы может принять врач, потому что данный метод может подойти не все пациентам.

"Сам механизм действия антител, введенных с донорской плазмой, мало отличается от естественной работы антител больного вирусной инфекцией", – заметил он.

Москвичи могут узнать, как стать донорами плазмы, с 9:00 до 19:00, обратившись на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16.

Ранее говорилось, что число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 103 миллиона. Тяжелая ситуация сохраняется в Бразилии.