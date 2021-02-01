Врач рассказал, кому подойдет лечение плазмой переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Лечение коронавирусной инфекции при помощи переливания плазмы крови с антителами к вирусу подойдет людям с клиническими проявлениями поражения легких. Об этом заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, в качестве кандидатов для трансфузии рассматриваются пациенты с клиническими проявлениями COVID-19. Речь идет о таких симптомах, как проявления легочного поражения в виде дыхательной недостаточности.
"Такое может быть либо на ранних сроках болезни, либо у пациентов с нарушением функции иммунной системы, например, страдающих заболеваниями крови, получающих химиотерапию по поводу онкологического заболевания", – уточнил Петриков. Он объяснил, что в данную категорию людей можно отнести заболевших со средней и с тяжелой формой.
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского сказал, что решение о лечении с применением плазмы может принять врач, потому что данный метод может подойти не все пациентам.
"Сам механизм действия антител, введенных с донорской плазмой, мало отличается от естественной работы антител больного вирусной инфекцией", – заметил он.
Москвичи могут узнать, как стать донорами плазмы, с 9:00 до 19:00, обратившись на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16.
Ранее говорилось, что число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 103 миллиона. Тяжелая ситуация сохраняется в Бразилии.
В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: