Врач рассказал, как проходит осмотр перед прививкой от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Осмотр перед получением прививки от коронавируса необходимо проходить для выявления возможных противопоказаний, рассказал в интервью радио Sputnik
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.
С началом массовой вакцинации в России, прививку от COVID-19 может получить любой здоровый человек старше 18 лет, но сначала ему нужно будет пройти осмотр врача в пункте вакцинации.
"Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации", – заявил эксперт.
Осмотр проводится в соответствии с нормами Стандартной операционной процедуры министерства здравоохранения: сначала пациент заполняет анкету со своими данными, затем врач замеряет температуру, артериальное давление, сатурацию и пульс, затем слушает сердце и легкие, а также осматривает горло.
"Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано. Врач определит, показана или нет для пациента вакцинация на данном этапе", – отметил Тяжельников.
Среди противопоказаний – беременность и кормление грудью, возраст младше 18 лет, участие в клиническом исследовании вакцины, получение других прививок в течение последних 30 дней, а также наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции.
Минздрав выпустил первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. C 31 января записаться на прививку можно будет через портал госуслуг.
В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19
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