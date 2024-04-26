В СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинском и Свиблово построят новый мост и реконструируют участок улицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, ведомство выпустило распоряжение о подготовке проекта планировки территории улично-дорожной сети от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры. В рамках него предусмотрена реконструкция 500 метров дороги, в том числе строительство моста протяженностью 50 метров.

Как подчеркнула Княжевская, это позволит повысить пропускную способность участка в "часы пик" и ликвидировать эффект "бутылочного горлышка". Она добавила, что СВАО – один из густонаселенных округов столицы, поэтому реконструкция улично-дорожной сети – одна из необходимых мер для комфортного передвижения и связанности территорий.

Работы будут вестись за счет городского бюджета, уточнила Княжевская.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более трех километров автодорог планируется реконструировать в районах Северное Медведково и Лосиноостровском на северо-востоке Москвы.

По его словам, работы пройдут на улице Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улиц, Осташковской улице на отрезке от проезда Шокальского до Широкой улицы, а также на Широкой улице между Тайнинской и Осташковской улицами.