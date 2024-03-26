Движение по 8 участкам Южной рокады откроют в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство Южной рокады завершается, движение по восьми участкам трассы откроют в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, специалисты заканчивают формирование системы наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, строительство путепроводов. В данный момент работы проводятся на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, на развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Также продолжается реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной.

Южная рокада свяжет 24 района, в которых проживают порядка 2,7 миллиона граждан. Трасса соединила между собой крупные московские магистрали – МКАД, Кутузовский, Пролетарский, Мичуринский и Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную и Люблинскую улицы, Варшавское и Каширское шоссе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца 2026 года в столице построят 265 километров дорог и 123 искусственных сооружения. Так, будет введена трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. Еще один объект – дорога Мамыри – Пенино – Шарапово – будет будущим дублером Калужского шоссе, отметил мэр.