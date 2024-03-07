Собянин: до конца 2026 года в Москве построят 265 км автодорог

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог и 123 искусственных сооружения, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Среди них – Южная рокада, которая соединит ряд крупных магистралей, а также 4 округа и 24 района столицы. Уже построены пять ее участков, в работе находятся еще три.



Также строится трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она станет полноценным дублером МКАД на юго-западе столицы. По словам мэра, осталось завершить два участка из пяти.



Еще один объект – дорога Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет будущим дублером Калужского шоссе. Сейчас там монтируют подпорные стенки тоннельного путепровода и инженерные коммуникации.



Почти наполовину готов Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Как рассказал Собянин, он соединит диаметр с Симферопольским и Варшавским шоссе, а также с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, проект включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории.

Объект будут строить в несколько этапов. В рамках первого этапа построят 1,27 километра дорог, здание конечной станции, отстойно-разворотную площадку наземного транспорта. Первый этап работ планируют завершить уже в декабре 2024 года.



Новую трассу Саларьево – Калужское шоссе введут в эксплуатацию в 2028 году