К 2025 году на севере столицы появится новый транспортный хаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, проект включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории.

Объект будут строить в несколько этапов. В рамках первого этапа построят 1,27 километра дорог, здание конечной станции, отстойно-разворотную площадку наземного транспорта. Первый этап работ планируют завершить уже в декабре 2024 года.

В рамках второго этапа проложат еще более двух километров дорог, оборудуют дополнительные остановки общественного транспорта, территорию около хаба благоустроят. Завершить работы на объекте планируют в 2025 году.

Ранее стало известно, что транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90%. Загрутдинов заявил, что рабочие проведут переустройство дождевой канализации и электрических сетей, установят пять светофоров. Сейчас же ведется прокладка коммуникаций и работы по устройству фасада здания конечной станции.