Андрей Бочкарев: транспортный хаб "Говорово" готов более чем на 90 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90%. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что реализация проекта значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, улучшит транспортную доступность прилегающих районов.

По его данным, во время формирования технологической части городского вокзала специалисты организуют безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Он добавил, что в рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 километра, в том числе реконструкция улиц 50 лет Октября и Татьянин Парк.

Проект также предусматривает возведение сопутствующей транспортной инфраструктуры у городского вокзала, сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Должны появиться две зарядные станции электробусов, плоскостные стоянки легкового транспорта, отстойно-разворотная площадка.

Загрутдинов заявил, что рабочие проведут переустройство дождевой канализации и электрических сетей, установят пять светофоров. Сейчас же ведется прокладка коммуникаций и работы по устройству фасада здания конечной станции.

Он напомнил, что создание комфортных условий для пассажиров общественного городского транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Столичные городские вокзалы должны обеспечивать удобство и доступность граждан, создание безбарьерного прохода к разным видам транспорта с максимальной интеграцией их в среду города.

Ранее сообщалось, что автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге столицы. С его открытием завершился масштабный проект обновления московских вокзалов, сейчас их в городе пять.

Кроме того, четырехъярусный паркинг будет в составе хаба "Ховрино". Его площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 249 машино-мест.

"Это Москва. Транспорт": транспортный хаб