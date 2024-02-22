22 февраля, 12:09Транспорт
Андрей Бочкарев: транспортный хаб "Говорово" готов более чем на 90 процентов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90%. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что реализация проекта значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, улучшит транспортную доступность прилегающих районов.
По его данным, во время формирования технологической части городского вокзала специалисты организуют безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Он добавил, что в рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 километра, в том числе реконструкция улиц 50 лет Октября и Татьянин Парк.
Проект также предусматривает возведение сопутствующей транспортной инфраструктуры у городского вокзала, сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Должны появиться две зарядные станции электробусов, плоскостные стоянки легкового транспорта, отстойно-разворотная площадка.
Загрутдинов заявил, что рабочие проведут переустройство дождевой канализации и электрических сетей, установят пять светофоров. Сейчас же ведется прокладка коммуникаций и работы по устройству фасада здания конечной станции.
Он напомнил, что создание комфортных условий для пассажиров общественного городского транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Столичные городские вокзалы должны обеспечивать удобство и доступность граждан, создание безбарьерного прохода к разным видам транспорта с максимальной интеграцией их в среду города.
Ранее сообщалось, что автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге столицы. С его открытием завершился масштабный проект обновления московских вокзалов, сейчас их в городе пять.
Кроме того, четырехъярусный паркинг будет в составе хаба "Ховрино". Его площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 249 машино-мест.
"Это Москва. Транспорт": транспортный хаб
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