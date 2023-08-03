Многоуровневая парковка появится в составе транспортного хаба "Ховрино"

Фото: Депстрой

Четырехъярусный паркинг появится в составе хаба "Ховрино". Пусконаладочные работы на нем находятся на финальной стадии, благоустраивается прилегающая к паркингу территория, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что перехватывающий паркинг находится по адресу Зеленоградская улица, дом 43–45. Его площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 249 машино-мест.

По информации Загрутдинова, в составе технологической части хаба "Ховрино" уже возведены международный автовокзал с перронами наземного городского транспорта и плоскостной перехватывающий паркинг, рассчитанный на 100 машино-мест. Также строители подготовили пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой.

Отмечается, что площадь территорий, на которых разместились объекты, – около 20 гектаров. Перспективный пассажиропоток составит 53,4 тысячи человек в час-пик и около 432 тысяч – в сутки.

Хаб на станции метро "Ховрино" возводится для обеспечения удобной пересадки пассажиров метро и городского общественного транспорта, уточнил глава Депстроя. Он объединит одноименные станции Замоскворецкой линии метро и остановочный пункт "Ховрино" МЦД-3.

Реализация всего проекта соединит районы Ховрино и Западное Дегунино пешеходным сообщением через железно-дорожные пути без необходимости объезда. Также позволит создать еще одну отправную точку шаттлов в аэропорт Шереметьево, подвел итог Загрутдинов.

В мае сообщалось, что рабочие завершили строительно-монтажные и отделочные работы в паркинге в составе ТПУ "Ховрино". Загрутдинов тогда отметил, что для комфортного перемещения по городу необходимо не только построить дороги и метро, реконструировать железные дороги, но и соединить это все в единый узел.

Также отмечалось, что москвичи приобрели у грода больше четырех тысяч машино-мест за шесть месяцев 2023 года. Интерес возрос почти вдвое, если сравнивать с первым полугодием прошлого года, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

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