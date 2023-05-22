Рабочие завершили отделочные работы в паркинге в составе ТПУ "Ховрино"

Фото: пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Рабочие завершили строительно-монтажные и отделочные работы в паркинге в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". Об этом сообщает пресс-служба столичного Депстроя.

"Пусконаладочные работы по объекту находятся на финальной стадии, производится благоустройство прилегающей к паркингу территории", – добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Паркинг расположен на Зеленоградской улице в районе домов 43–45. Он состоит из четырех ярусов, его площадь более 10 тысяч квадратных метров. Паркинг рассчитан на 249 машино-мест.

Загрутдинов отметил, что для комфортного перемещения по городу необходимо не только построить дороги и метро, реконструировать железные дороги, но и соединить это все в единый узел. Подобные хабы помогают разделить потоки транспорта и пешеходов, снизить загруженность автомобильных дорог, с их вводом создаются новые рабочие места, рассказал он.

"ТПУ "Ховрино" соединил два района Ховрино и Западное Дегунино, а также стал еще одной отправной точкой для отправления шаттлов в аэропорт Шереметьево", – заключил глава Депстроя.

Также транспортно-пересадочный узел "Ховрино" объединил Замоскворецкую линию столичного метро, станцию Ховрино Октябрьской железной дороги (будущий остановочный пункт МЦД-3) и маршруты международного и междугороднего автобусного сообщения.

Ранее сообщалось, что 57 парковочных мест в подземном паркинге на западе Москвы представят на городских торгах. Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что место отапливается, сама парковка расположена в столичном районе Фили-Давыдково.

До этого стало известно, что с января по март этого года москвичи купили у города свыше 1,8 тысячи парковочных мест. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средняя стоимость места составила около 398 тысяч рублей.