Более 50 парковочных мест в подземном паркинге на западе Москвы представят на аукционе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

57 парковочных мест в подземном паркинге на западе Москвы представят на городских торгах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

По его словам, место является отапливаемым, сама парковка расположена в столичном районе Фили-Давыдково. Машино-места выставили на аукцион через публичное предложение с понижением цены.

"Среди объектов площадью от 11,3 до 22,2 квадратного метра автовладельцы могут подобрать подходящий под габариты своего транспортного средства. Торги пройдут в период с 8 по 15 июня, к участию в них приглашаются все желающие", – поделился Щербаков.

Машино-места расположены по адресу Славянский бульвар, дом 9, корпус 6, сооружение 1. К паркингу проведены все необходимые коммуникации. Для удобства водителей на стоянке расположена автомойка и шиномонтаж. Кроме того, недалеко от места находится Кутузовский проспект и станция метро "Славянский бульвар".

Ранее стало известно, что с января по март этого года москвичи купили у города свыше 1,8 тысячи парковочных мест. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средняя стоимость места составила около 398 тысяч рублей.