Город выставил на торги парковочные места на стоянке на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на аукцион парковочные места на многоуровневой стоянке в столичном районе Строгино. Торги состоятся в мае, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на аукционе представят 159 машино-мест.

"Среди лотов площадью от 13,8 до 19,8 квадратного метра автовладельцы могут подобрать подходящее парковочное место под габариты транспортного средства. Заявочные кампании завершатся в период с 15 по 22 мая. К участию в торгах приглашаются все желающие", – поделился Щербаков.

По его словам, недалеко от парковки находятся жилые кварталы, торговые центры, автомойки, шиномонтаж, магазины сопутствующих товаров и многое другое. Территория обеспечена комфортным выездом на проспект Маршала Жукова и МКАД.

Уточняется, что машино-места начнут продавать клиентам не только на открытых торгах, но и через публичные предложения и на аукционах без назначения цены. Все торги состоятся с 17 по 25 мая. Чтобы принять участие в аукционе, следует завести усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на площадке "Росэлторг".

Ранее город выставлял на аукцион три здания с земельными участками в Некрасовке для дальнейшей реорганизации пространства. На торгах представили дом № 23, корпус 2, № 16, корпус 2, и № 27, корпус 3, по улице Рождественской.