На торги в Северном Чертанове выставили 191 парковочное место

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Город выставил на торги 191 парковочное место в районе Северное Чертаново на юге столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Они (машино-места. – Прим. ред.) будут реализованы на открытых электронных аукционах на повышение начальной цены, через публичное предложение на понижение стоимости и на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму", – рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что площадь машино-мест составляет от 11,8 до 25 квадратных метров. Они расположены в отапливаемом подземном паркинге по адресу микрорайон Северное Чертаново, дом 1а.

Записаться на участие в торгах можно будет с 5 по 28 апреля. Сделать это могут все желающие. Торги пройдут в апреле и начале мая на площадке "Росэлторг".

Ранее стало известно, что город выставит на торги семь участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО. Участки расположены в Кленовском, Роговском, Вороновском и Сосенском, их площадь составляет до 0,8 гектара.



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