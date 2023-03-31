Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 6 триллионов рублей вложили инвесторы в столичную экономику в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, основную часть средств предоставил крупный и средний бизнес – порядка 4,4 триллиона рублей. Предприниматели передали деньги на закупку машин, оборудования, техники, благоустройство, строительство и так далее.



"Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал города стабильно растут. В 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021-м. Мы этот рост активно поддерживаем. Весной прошлого года ввели дополнительные льготы инвесторам", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что на благодаря этой программе столичные заводы и предприятия могут арендовать территорию под масштабные инвестпроекты (МаИП) всего за 1 рубль ежегодно. Бизнесмены за год существования этой поддержки заключили уже 13 подобных договоров.

Кроме того, Москва предоставляет промышленным предприятиям и инвесторам льготные инвестиционные кредиты, благодаря которым в столице возводятся объекты нежилого назначения. Мэр отметил, что на эти программы город выделил Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 20 миллиардов рублей.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что доходы крупных и средних прибыльных предприятий в прошлом году увеличились на 9,1% по сравнению с 2021 годом. Стало известно, что они превысили показатель в 9,2 триллиона рублей.

Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям





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