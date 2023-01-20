Ефимов сообщил о поддержке 23 компаний в размещении производств в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году Москва помогла 23 компаниям разместить производства в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В прошлом году 23 компании получили от города помощь в размещении производства на территории столицы. Среди них – предприятия легкой промышленности, пищевой, полиграфической и медицинской отрасли", – уточнил он.

В развитие собственных производств компании намерены инвестировать порядка 4,2 миллиарда рублей. Преимущество размещения предприятий в Москве заключается в возможности получить поддержку от города и доступ к крупным рынкам сбыта.

Большинство предприятий обратились за помощью в размещении на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Ее резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты некоторых видов налогов.

Также развивающиеся в столице производства могут получить землю по льготной ставке за 1 рубль в год, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В 2022 году город заключил соглашения о сотрудничестве на данных условиях с 13 инвесторами.

Ознакомиться с подробной информацией о размещении производства в Москве можно на инвестиционном портале столицы.

Ранее Ефимов сообщил, что льготы по аренде земли в Москве в 2022 году получили 9 промкомплексов и технопарков. Среди них оказались ПАО "Калибр", АО "Телекомпания НТВ", "Спецкабель", "Меридиан" и другие. Всего власти предоставили льготы в размере более 30 миллионов рублей.



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