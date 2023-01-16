Власти Москвы выделили более 800 млн руб на развитие импортозамещающих производств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 800 миллионов рублей выделила Москва на развитие импортозамещающих производств, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

В апреле 2022 года Московский инновационный кластер (МИК) открыл программу предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств. С того момента поступило 86 заявок. Сейчас МИК подвел итоги программы.

"Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед в реализации стратегических задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, в программу МИК прошли отбор 15 высокотехнологичных компаний из медицинской сферы, фармацевтики, ИТ-индустрии, электротехники, машиностроения, целлюлозно-бумажной промышленности и производства строительных материалов.

Мэр отметил, что предоставленные гранты помогут компаниям в ускоренном режиме развиться и локализовать производство. Компании авансом получат четверть суммы, а остальные средства получат, исходя из расходов и сроков реализации проекта, которые будут выплачиваться с 2022 по 2024 год.

Средства помогут компаниям компенсировать затраты на покупку недвижимости или подключение к инженерным сетям, также они могут пойти на покупку оборудования, программного обеспечения и выплату зарплаты сотрудникам.

Компании "Гем" было предоставлено 100 миллионов рублей, на которые она планирует создать импортозамещающее производство специальных дисков с антибиотиками. Эти диски нужны для микробиологического исследования.

Компания "Амедарт" рассчитывает на предоставленные средства расширить выпуск лекарственных препаратов. Всего планируется наладить выпуск 34 видов лекарственных средств для лечения онкологии, сахарного диабета и других заболеваний.

Компания АО "106 ЭОМЗ" при помощи гранта наладит на своем оборудовании выпуск бытовой химии – моющих средств, жидкого мыла, средств для стирки, которые будут дешевле зарубежных аналогов.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва без торгов передаст инвесторам в аренду два участка общей площадью 7,8 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства заводов по производству стройматериалов и кормов для животных.

Ефимов уточнил, что инвестиции в создание производственного комплекса по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 миллионов рублей. На предприятии будет 70 рабочих мест.

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