В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Москва без торгов передаст инвесторам в аренду два участка общей площадью 7,8 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства заводов по производству стройматериалов и кормов для животных, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Компании планируют вложить в эти объекты около 2,5 миллиарда рублей. Трудоустроиться на новые предприятия смогут более 400 человек", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Ефимов отметил, что инвестиции в создание производственного комплекса по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 миллионов рублей. На предприятии будет 70 рабочих мест.

Ежегодно завод планирует выпускать до 1,5 тысячи квадратных метров фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверхкрупноразмерных модулей, которые используют при строительстве домов. Такие модули, отметил Ефимов, уже выпускаются на экспериментальном заводе компании, возведенном в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что производство кормов для домашних питомцев будет построено на юго-западе Москвы. Компания-инвестор занимается консервированием и переработкой мяса для животных.

На предприятии создадут около 350 новых рабочих мест, а объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,5 миллиарда рублей, уточнил он.

"На производстве планируют ежегодно выпускать до 10 миллионов тонн сухого корма для домашних животных: кошек, собак и рыб", – сказал Овчинский.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, решения о выделении земли для новых производств были приняты на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии.

Производство стройматериалов площадью 6,4 тысячи квадратных метров, по его словам, разместится на участке 5,8 гектара в ТиНАО, а для возведения мясоперерабатывающего завода площадью 2,2 тысячи квадратных метров будет выделено два гектара земли в Южном Бутове.

"Договоры аренды с инвесторами заключат на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство объектов", – рассказал Гаман.

Отмечается, что выделение земельных участков для создания новых производств поспособствует притоку инвестиций в экономику Москвы и появлению новых рабочих мест.

Решение о предоставлении инвесторам в аренду земли для развития производств по ставке один рубль в год правительство Москвы приняло в марте текущего года в рамках антикризисной поддержки бизнеса. Льгота распространяется на весь срок действия договоров. Это позволяет предпринимателям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск продукции, важной для жизни и экономики города.

Ранее сообщалось, что с начала года Москва предоставила шесть земельных участков для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Город заключил шесть договоров аренды земельных участков общей площадью 10,5 гектара. За пять лет там возведут спортивные комплексы и физкультурно-оздоровительные центры общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.

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