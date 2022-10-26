Москва выделит инвесторам 21 участок для создания производств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва предоставит инвесторам в аренду 21 земельный участок под строительство новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город передаст инвесторам свыше 147 гектаров земли для создания предприятий легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной отраслей. Объем инвестиций в эти проекты составит около 70 миллиардов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что благодаря реализации проекта в городе появится 15 тысяч новых рабочих мест.

Так, планируется создать производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй, мясной продукции и другие.

Уточняется, что в ТиНАО появится завод по созданию технологического оборудования и пищевой кластер, где будут выпускать молочную, хлебную, мясную и другую продукцию. А в районе Западное Дегунино возведут высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что производство готовых блюд, пищевой кластер и завод по выпуску технологического оборудования разместятся на участках общей площадью более 30 гектаров.

"Размер инвестиций в реализацию проектов составит три миллиарда рублей. На предприятия смогут трудоустроиться около четырех тысяч человек", – отметил Овчинский.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в Зеленограде на участке свыше 35 гектаров инвестор построит производственный комплекс по выпуску строительной продукции. А в Капотне появится завод по выпуску архитектурного бетона площадью 15 тысяч квадратных метров.

"В ТиНАО около станции Бекасово-Сортировочная на четырех участках суммарной площадью более 28 гектаров разместится промкомплекс по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков и стекла площадью 116 тысяч квадратных метров", – уточнил Гаман.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы с начала текущего года приняла решение о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Ефимов рассказал, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

На участках появятся заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, строительных материалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер. Реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.

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