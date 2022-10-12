Резидент "Технополиса "Москва" разработал почти 300 источников вторичного электропитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резидент "Технополиса "Москва" разработал почти 300 видов источников вторичного электропитания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что речь идет о компании "Электронинвест", которая успешно работает уже 30 лет. Предприятие выпускает устройства для систем питания специального назначения.

"За это время инженеры предприятия изобрели и наладили производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тысяч единиц готовой продукции", – отметил он.

"Электронинвест" находится на площадке "Алабушево".

Как отметил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев, "Электронинвест" работает на этой площадке пять лет, однако результаты говорят сами за себя. По его словам, таких показателей предприятию удалось достичь благодаря таможенным и налоговым льготам, а также готовой инфраструктуре, которая была предоставлена ему как резиденту.

Ранее стало известно, что компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" более чем вдвое планирует нарастить производство систем очистки нефти собственной разработки в рамках импортозамещения иностранной продукции.

На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год. Предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что сегодня в компании VDK, расположенной на площадке "Печатники", работают около 30 человек. В ближайшее время предприятие планирует увеличить их количество до 50.



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