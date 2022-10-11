Производство готовых блюд построят на севере Москвы

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Производство готовых блюд планируют построить на севере столицы. Город передаст инвестору без торгов земельный участок общей площадью около 1,83 гектара. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что речь идет об участке в районе Западное Дегунино.

"Площадь нового производства составит около 10 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 400 новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей", – добавил он.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестором в рамках этого проекта выступает многопрофильный холдинг по производству пищевых готовых блюд RBE. О нем известно следующее:

холдинг занимает лидирующее положение на рынке питания в сфере железнодорожного транспорта;

его фабрики-кухни обеспечивают рационами и полуфабрикатами высокоскоростные поезда, социальные объекты, объекты здравоохранения, государственные и коммерческие предприятия;

в холдинге работают более пяти тысяч человек.

Отмечается, что власти предоставляют земельные участки без торгов только для масштабных инвестиционных проектов, которые предполагают создание инновационных и социально значимых производств.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор с инвестором заключается на пять лет. За это время в районе Западное Дегунино уже должен быть построен высокотехнологичный производственный комплекс. Сейчас на этой территории находится парковка, добавил он.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.

Ефимов добавил, что реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.



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