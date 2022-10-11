В Свиблове реорганизуют три участка бывшей промзоны Северянин

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

По программе комплексного развития территорий планируется преобразовать три участка бывшей промышленной зоны Северянин общей площадью около 22 гектаров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, вложения в их реорганизацию оцениваются в 30 миллиардов рублей. В бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 миллиарда рублей в текущих ценах.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, предусмотрено строительство 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, 23 тысяч квадратных метров зданий производственного назначения и около 104 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

Гаман уточнил, что там появятся детский сад для 125 воспитанников, школа для 200 учеников и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.



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