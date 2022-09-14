Завод по изготовлению оборудования для пенополиуретана построят в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Печатниках будут производить оборудование для изготовления пенополиуретана и изделий из него, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва передаст инвестору территории площадью 0,6 гектара для строительства предприятия.

"Материал служит наполнителем для мягкой мебели и спальных принадлежностей, автомобильных сидений и детских игрушек. Также из него производят губки для мытья посуды, покрасочные валики и монтажную пену и используют в качестве утеплителя для труб. Планируемый объем вложений в реализацию масштабного инвестиционного проекта составляет 440 миллионов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что решение о предоставлении участка приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Землю инвестору предоставляют без торгов на пять лет.

"Будущее производство расположится на юго-востоке города. Благодаря реализации проекта в столице появится 90 рабочих мест", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Ранее Ефимов рассказал, что город передаст компаниям три земельных участка общей площадью 11 гектаров для строительства завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции. Новые предприятия позволят создать около 1,6 тысячи рабочих мест.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

Ефимов уточнил, что компания-производитель мясной продукции построит распределительный центр с цехом порционной нарезки в ТиНАО. Предполагается, что там появятся 1,3 тысячи рабочих мест. Завод по производству мебели появится в Зеленограде. Это создаст 159 рабочих мест.

