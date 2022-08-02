Строительство технопарка ЗИЛ завершено на 50%

09:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты на 50% завершили строительство технопарка ЗИЛ на месте бывших корпусов завода имени И. А. Лихачева, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На данный момент проект готов более чем на 50%, на площадках ведутся строительно-монтажные работы. Благодаря созданию технопарка в городе появится свыше тысячи рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в технопарке разместятся производители микроэлектроники и автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и другие предприятия.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что на участке в четыре гектара запланировано строительство двух корпусов общей площадью 114 тысяч квадратных метров.
"Благодаря реализации проекта город получит не просто производственную площадку, но и ультрасовременный объект инновационной инфраструктуры с лабораториями и центром прототипирования. А размещение на территории технопарка музея АМО "ЗИЛ" покажет связь поколений между старым индустриальным и новым инновационным городом", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
Ранее Ефимов рассказал, что инвестор построит на западе столицы офисное здание на 1 820 рабочих мест. Возводить объект будут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ефимов рассказал, что соглашение по городской программе подписали с компанией "Рублево-Архангельское". Объект должны ввести в эксплуатацию весной 2025 года.
Инвестор вложит в строительство 4,3 миллиарда рублей. За реализацию проекта он получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, на которых построят жилые дома.
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